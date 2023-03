Drużyny UKS Nowa wzięły udział w IV turnieju Łódzkiej Ligi Unihokeja

Łódzkim zawodnikom szło ze zmiennym szczęściem, ale nie wynik był tu najistotniejszy. Najważniejsza była gra, kolejne cenne doświadczenie oraz zabawa, które nie brakowało – informuje Kacper Tyczkowski.

Ostatecznie zespoły młodzików (rocznik 2010 i młodsi) zakończyły rywalizację kolejno na I i V miejscu w 8 drużynowej stawce, natomiast dzieci (rocznik 2012 i młodsi) ulokowały się na pozycji VII spośród 9 zespołów.

- Turniej zaliczamy na duży plus, widać spory rozwój zawodników z obydwu drużyn. Potwierdza się to wynikowo, co mamy nadzieje jeszcze bardziej zmotywuje chłopaków do ciężkiego treningu i zaowocuje jeszcze lepszym występem na turnieju finałowym – mówił Kuba Targoński, jeden z trenerów kategorii młodzik.