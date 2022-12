Dużym wzmocnieniem będzie utrzymanie obecnej kadry ŁKS

W ekipie dowodzonej przez Kazimierza Moskala odpowiada za przygotowanie motoryczne drużyny.Obecnie przebywa w Hiszpanii na zasłużonym urlopie. Co szkoleniowiec sądzi o niezwykle udanej rundzie drużyny z alei Unii 2? - Było super, nawet lepiej niż się spodziewaliśmy - mówi. - Moim zdaniem wpływ na dobrą postawę zespołu miał w dużej mierze brak presji, bo przecież nikt nie mówił, że musimy za wszelką cenę wygrywać. To z kolei przełożyło się na spokojną pracę. Koniecznie muszę też podkreślić, że tak sztab szkoleniowy, jak i drużyna tworzymy fajny i zgrany zespół. Z całą odpowiedzialnością za słowa mogę powiedzieć, że wszyscy przychodzimy na zajęcia z radością.

Zdaniem szkoleniowca największy postęp w porównaniu z rundą wiosenną minionego sezonu dało trzech piłkarzy. - Na pewno Michał Trąbka oraz Kamil Dankowski - mówi.- Ten drugi potrzebował trochę czasu, że dojść do siebie w pokazać co potrafi, a fizycznie i psychicznie był w fenomenalnej dyspozycji, co miało przełożenie na jego boiskową postawę. Jest jeszcze Nacho Monsalve, który w końcu nie miał problemów zdrowotnych i grał z godnie z oczekiwaniami. Objawienia? Aleksander Bobek, ale proszę zauważyć, że myśmy nie mieli kłopotów z bramkarzami. Do momentu kontuzji także Mieszko Lorenc. On zapewne rozpocznie przygotowania do wiosny trenując indywidualnie, ale przy kontuzji kolana nie ma co przyspieszać jego powrotu na boisko, bo to nic dobrego nie da.