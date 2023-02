Dzień Zdrowia Psychicznego w Narodowym Funduszu Zdrowia w Łodzi. Bezpłatne porady psychologów i pedagogów

Dzień Zdrowia Psychicznego w NFZ w Łodzi. Porady specjalistów

Łódzki oddział NFZ zaprasza w poniedziałek (27 lutego) na bezpłatne konsultacje i rozmowy ze specjalistami z dziedziny psychologii, psychiatrii i pedagogiki. W ramach Dnia Zdrowia Psychicznego na chętnych będą czekali specjaliści ze szpitala im. Babińskiego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Łodzi; będą też psycholodzy Katarzyna Siedlecka oraz Emil Otto. Spotkanie przeznaczone jest dla osób w kryzysie psychicznym lub szukających informacji o wsparciu w tego typu problemach.

Wizyta w NFZ to może być pierwszy krok do odzyskania zdrowia psychicznego - zachęcają pracownicy NFZ

Specjaliści będą dostępni w sali obsługi klienta przy ul. Targowej 35 w Łodzi w poniedziałek w godz. 14-17. Wstęp jest wolny.

Przy okazji można też zasięgnąć informacji o programach profilaktycznych NFZ i zasadach leczenia, zbadać się w kiosku profilaktycznym, uzyskać pomoc z założeniem Internetowego Konta Pacjenta czy wyrobić kartę EKUZ.

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia do 2030 roku depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie. Szacuje się, że w Polsce na depresję choruje ok. 1,2 mln osób. Dane NFZ wskazują, że w 2021 r. w Polsce do lekarzy zgłosiło się z rozpoznaniem głównym lub współistniejącym depresji 682 tys. pacjentów.