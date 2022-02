Dziś w Bełchatowie PGE Skra Bełchatów gra pierwszy mecz półfinału Pucharu CEV

Ceny biletów na mecz z Tours VB to 15 (normalny) i 5 złotych (ulgowy, za okazaniem legitymacji studenckiej, uczniowskiej, renicisty lub dowodu osobistego w przypadku emerytów). Dzieci do lat 6 mogą wejść do hali bezpłatnie z opiekunem posiadającym bilet.

Warto wspomnieć, że przy zakupie wejściówki na mecz Pucharu CEV kibice otrzymają również pięć złotych rabatu na bilet na kolejny mecz PGE Skry w hali Energia z Treflem Gdańsk (5 marca).

Wejściówki można zakupić online na stronie bilety.skra.pl oraz na Wyspie PGE Skry w Galerii Olimpia (poniedziałek - piątek w godz. 14-19). W dniu meczu kasa biletowa będzie czynna na dwie godziny przed spotkaniem.

W drugim półfinale Vero Volley Monza zagra z Zenitem Kazań. Pierwszy mecz też dziś o 19.

Rewanżowe spotkania 2 marca.

We wcześniejszych fazach Pucharu CEV PGE Skra wyeliminowała: CSM Arcada Galati (Rumunia), Neftohimik Burgas, Duklę Liberec, OK Mladost Brcko.

Tours okazał się lepszy od CEZ Karlovarsko (Czechy) 3:0 i 3:1, Perkinelmer Modena 3:1 i 2:3, Amysoft Groningen 3:1 i 3:0, Dynamo Apeldoorn 3:0.