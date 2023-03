Elżbieta Stępień, pisarka i poetka z Radomska z nowym tomikiem wierszy „Silva rerum”. ZDJĘCIA

Elżbieta Stępień, pisarka i poetka z Radomska zaprezentowała we wtorek, 21 marca, swój najnowszy tomik wierszy „Silva rerum”. Ze swoimi czytelnikami spotkała się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku.

Elżbieta Stępień opowiadała o swojej twórczości, mówiła o pierwszych wierszach (przede wszystkim o miłości), poszukiwaniu natchnienia…

Pisarki i poetka wyjaśniała także, skąd tytuł najnowszego tomiku wierszy „Silva rerum”…

- Ten tomik miał się nazywać „Zapach cynamonu”. Dlaczego nastąpiła zmiana tytułu? Każdy, kto przeczyta te wiersze, zrozumie, poczuje, skąd ten tytuł. Silva rerum to były kiedyś kroniki szlacheckie, w których spisywano najważniejsze wydarzenia z życia. I ten tomik jest taki nostalgiczny, refleksyjny, porusza bardzo różne tematy – wyjaśniała Elżbieta Stępień. - Nie tylko o miłości, ale też tematy społeczne, wyraża zachwyt do miejsc, w którym mieszkałam i mieszkam… Takie „Silva rerum” o rzeczach, które są dla mnie ważne… To jest taka kronika moich wspomnień, odczuć, spraw, które mnie poruszyły, które są dla mnie ważne.