Europejskie Igrzyska Akademickie 2022 w Łodzi. Jest znaczek pocztowy. W niedzielę w Atlas Arenie uroczysta ceremonia otwarcia

Już od piątku sportowcy-studenci rywalizują o medale, a w niedzielę o godz. 21 w Atlas Arenie odbędzie się uroczysta ceremonia otwarcia Europejskich Igrzysk Akademickich. Łódź stała się stolicą akademickiego sportu. 5 tysięcy zawodniczek i zawodników z całej Europy przez najbliższe dwa tygodnie rywalizować będzie w 20 dyscyplinach w ramach Europejskich Igrzysk Akademickich EUSA Łódź 2022. Rangę wydarzenia podkreślali na konferencji: wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik, rektor Politechniki Łódzkiej prof. Krzysztof Jóźwik, Prezydent EUSA Adam Roczek, prorektor UŁ - prof. Robert Zakrzewski oraz Aleksandra Bednarek i Jan Kałusowski, uczestnicy Europejskich Igrzysk Akademickich EUSA 2022. Dyrektor Regionu Sieci Poczty Polskiej w Łodzi Lucyna Prygiel-Augustyniak zaprezentowała znaczek pocztowy, specjalnie przygotowany na Europejskie Igrzyska Akademickie w Łodzi.

Przed nami ceremonia otwarcia igrzysk.

– To jedno z największych wyzwań logistycznych tych igrzysk. Po raz pierwszy w historii EUG przed trybunami łódzkiej Atlas Areny przemaszeruje kilka tysięcy sportowców z flagami swoich krajów oraz uczelni. Zapowiada się, że hala widowiskowa zapełni się do ostatniego miejsca. Spodziewamy się nawet osiem tysięcy osób na sektorach dla widowni – przewiduje Dominik Leżański, koordynator EUG Łódź 2022.

Mocną kadrę na EUG 2022 w Łodzi zgłosili jedni z gospodarzy imprezy. Studentów Politechniki Łódzkiej zobaczymy w dwunastu dyscyplinach. Szans na medale upatruje się m.in. w występie Kingi Harast, medalistki mistrzostw Europy w karate, czy waterpolistów, którzy w zakończonym niedawno sezonie nie mieli sobie równych w kraju. Krążek w rywalizacji na basenie może zdobyć również Jan Kałusowski, który w MP seniorów w Lublinie 7 razy stawał na podium.

Wkarate reprezentują nasz region: Kinga Harast, Julia Komorowska, Szymon Stawiarski, Jakub Dynda, Michał Janczewski, Michał Bankowski, Dariusz Dziwulski i i Katarzyna Kalinowska (Uniwersytet Łódzki) z klubu Champion. Czwórka z nich: Kinga Harast, Julia Komorowska, Szymon Stawiarski i Michał Bankowski to aktualni Akademiccy Mistrzowie Polski. Szymon Stawiarski jest 5 zawodnikiem AMŚ, które były rozgrywane w Kobe w Japonii.

– Występ w takiej imprezie, organizowanej na dodatek w rodzinnym mieście, ma wymiar symboliczny. Miło zawsze startuje się przed własną publicznością, czuć wtedy doping najbliższych. Odpowiedź, czy przygotowałem wysoką formę na EUG 2022, poznamy dopiero na zawodach, ale jestem dobrej myśli. Chcę popłynąć jak najlepiej i zbliżyć się do rekordów życiowych. Na treningach bardzo dobrze mi się pływa i nie wykluczam, że już w Łodzi uda się pobić „życiówki” – mówił Jan Kałusowski.

Podczas EUG 2022 rysuje się więcej nadziei medalowych dla naszych uczelni, a wiele z nich można opierać na medalistach mistrzostw kraju, reprezentantach Polski czy czołowych ligowcach. Bardzo silny zespół w koszykówce mężczyzn, z Marcelem Ponitką na czele, wystawia Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. W odmianie basketu 3x3 zobaczymy Politechnikę Opolską z Mateuszem Szlachetką w składzie. Na wysokie miejsce w siatkówce plażowej pań liczą z kolei Marta Łodej i Agata Ceynowa z Uniwersytetu Warszawskiego, reprezentantki kraju i niedawne zwyciężczynie AMP w Sopocie. W rywalizacji na kortach ziemnych zobaczymy tenisistów Akademii Leona Koźmińskiego. ą