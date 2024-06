Eurowybory 2024. Jak głosować, by nasz głos był ważny. PORADNIK

W niedzielę (9 czerwca) wyborcy w Polsce wybiorą 53 deputowanych do Parlamentu Europejskiego na pięcioletnią kadencję. W województwie łódzkim wybranych zostanie prawdopodobnie dwóch europosłów. Jak oddać głos, by nie zaliczono go jako nieważnego?

Dariusz Gdesz / Polskapress