Festiwal Soundedit 2021 w Łodzi: Niezwykły projekt na inaugurację wydarzenia

21 października - czyli pierwszego dnia tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit, odbywającego się w Łodzi - zespół pod kierownictwem Marcina Zabrockiego z udziałem solistów wykona utwory z płyty „L.A. Woman". Nieśmiertelne piosenki, takie jak: „Changeling", „Love Her Madly", tytułowy „L.A. Woman" czy „Riders On The Storm" zaśpiewają m.in. Organek, Waluś (WaluśKraksaKryzys), Jakub Stankiewicz (Braty z Rakemna) i Elżbieta Mielczarek.

Marcin Zabrocki to multiinstrumentalista, autor tekstów, kompozytor i producent. Pomysłodawca i dyrektor ogólnopolskiego konkursu songwriterskiego im. Roberta Brylewskiego. Były członek zespołów Pogodno, Mister D, Hey, Nosowska, Mordy. Od wielu lat związany ze sceną eksperymentalną i improv. Twórca słuchowisk i muzyki teatralnej. W 2015 roku nakładem wytwórni muzycznej Kayax ukazał się debiutancki album solowy muzyka „1+1=0”, wśród gości wystąpili m.in. Katarzyna Nosowska, Czesław Mozil, Barbara Wrońska, Łukasz Lach, Jacek Szymkiewicz, Izabela Komoszyńska.