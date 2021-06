Hulajnogi dla szczepiących się i telefony z przychodni. Tak w Łódzkiem kuszą tych, co boją się zastrzyków przeciw koronawirusowi

Największe zaufanie do szczepień wykazali mieszkańcy regionu w wieku 71-75 lat. W tej grupie 70 proc. przyjęło już co najmniej jedną dawkę. Wśród najstarszych, czyli osób 75 plus, zaszczepionych jest 60 proc. Potem im niższy wiek, tym mniejsza powszechność szczepień. Wśród osób 21-30 zastrzyk przyjęło niecałe 30 proc., wśród niepełnoletnich nastolatków - zaledwie 9 proc.

Punkty, które mają wolne terminy na poszukiwanego do niedawna Pfizera, zachęcają do szczepienia się. Łodzi w Atlas Arenie w poniedziałek na cały tydzień było aż 5 tys. wolnych terminów na pierwszą dawkę szczepionki Pfizera, w Hali Sportowej MOSiR miała 2 tys. dawek, a Bionanopark tysiąc. Także łódzka Matka Polka ma w ciągu następnych dwóch tygodni 600 wolnych pierwszych dawek Pfizera.

- Nieszczepienie się to ryzykowanie życiem i zdrowiem swoim i swoich najbliższych – podkreśla doktor Michał Matyjaszczyk, kierownik przychodni rodzinnej w Matce Polce. Ostrzega przed czwartą falą i zachęca do szczepienia dzieci, które nawet jeśli nie umierają na COVID-19, to często miesiącami leczą powikłania.

- Nie jesteśmy nawet w połowie drogi do tego, żebyśmy byli bezpieczni. To od nas zależy, czy czwarta fala będzie tak niszczycielska jak trzecia, czy zminimalizujemy jej szkody – mówi Michał Matyjaszczyk, kierownik poradni rodzinnej w Matce Polce. - Zachęca też do szczepienia dzieci przed wyjazdem na kolonie. Bo i u nich zdarzają się powikłania.- Zdrowe, roześmiane, cieszące się życiem dzieciaki później przez wiele miesięcy walczą z chorobą, której można uniknąć dzięki szczepieniom – ostrzega

Przychodnie w Łodzi będą dzwonić do pacjentów

Samorządy mają też obowiązek zachęcać do szczepień, na co dostaną dofinansowanie w wysokości od 10 do 40 tys zł. W Łodzi przez dwa tygodnie reklama o możliwości zaszczepienia się Pfizerem od ręki będzie pojawiała się na wyświetlaczach w pojazdach MPK. O możliwości szczepień rodzice dowiedzą się ze szkolnego Librusa, a seniorzy znajdą ulotkę w „tytce seniora”. Dodatkowo za kilka tygodni do niezaszczepionych pacjentów miejskich przychodni POZ będą dzwonić ich pracownicy i zaproponują wybranie się do przychodni na szczepienie lub przyjazd punktu mobilnego.