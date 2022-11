Igor Sypniewski nie żyje. ŁKS okryty żałobą. Zmarł Igor Sypniewski, były piłkarz ŁKS i reprezentant Polski

Nie żyje Igor Sypniewski, wielce utalentowany piłkarz, wychowanek ŁKS. Za tydzień obchodziłby 48 urodziny. Zmarł w nocy z czwartku na piątek.

Igor Sypniewski urodził się 10 listopada 1974 roku w Łodzi. Występował m.in. w klubach: ŁKS Łódź, Orzeł Łódź, Ceramika Opoczno, AO Kawala, Panathinaikos Ateny, OFI Kreta, RKS Radomsko, Wisła Kraków, Kallithea FC, Halmstads BK, Malmö FF i Trelleborgs FF. Zagrał dwa razy w reprezentacji Polski.

Debiutował w ŁKS 8 sierpnia 1993 roku w meczu przy al. Unii ŁKS - Miliarder Pniewy (1:0). Wszedł na boisko w podstawowym składzie, razem z takimi zasłużonymi dla ŁKS zawodnikami jak: Andrzej Woźniak, Witold Bendkowski, Marek Chojnacki, Rafał Pawlak, Grzegorz Krysiak, Zdzisław Leszczyński, Dariusz Podolski, Dariusz Nowacki, Tomasz Wieszczycki, Tomasz Lenart. Igor Sypniewski był bardzo spięty w debiucie, nie pokazał w pełni swoich wielkich umiejętności. Został zmieniony w 36 minucie przez Mariusza Gałaja. Spiker tamtego meczu, nieżyjący już red. Andrzej Szymański mówił do mikrofonu, gdy młody Igor schodził z boiska: Igor nie martw się, następnym razem będzie lepiej.

Miał Aszu rację. Było lepiej, dużo lepiej, choć na następny mecz w barwach ŁKS musiał czekać prawie dwa lata. Zagrał 14 czerwca 1995 roku w meczu z Górnikiem Zabrze (4:1), zastępując na ostatnie 11 minut Daniela Dubickiego. Później przeszedł do Ceramiki Opoczno, z której wyjechał do Grecji i jego kariera nabrała niesamowitego tempa. Nie każdy wytrzymałby taką karuzelę nastrojów.