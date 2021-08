Inicjatorzy referendum przeciw Zdanowskiej zarzucili jej „działania na szkodę miasta”. Chodzić ma o sprzedaż lokali Maciej Kałach

Mimo zapowiedzi sprzed tygodnia, komitet inicjatorów referendum w Łodzi, dążący do odwołania Hanny Zdanowskiej ze stanowiska prezydenta miasta, nie podał we wtorek (10 sierpnia) liczby zebranych podpisów – od łodzian, którzy dotąd poparli pomysł takiego głosowania. Za to we wtorek Agnieszka Wojciechowska van Heukelom oraz Wojciech Bednarek mówili o – jak to określili – „działaniach prezydent Łodzi na szkodę miasta”. Magistrat uważa te doniesienia za "pseudosensacje".