Inwestor w Widzewie już dzisiaj? Władysław Puchalski idealnym kandydatem na prezesa Widzewa

„Dziennik Łódzki” dowiedział się, że grupa negocjacyjna, którą wskazało Stowarzyszenie RTS już ustaliło kształt umowy z inwestorem. Było to o tyle prostsze, że Tomasz Stamirowski ma przejąć klub na bardzo podobnych warunkach, jak niegdyś zrobił to Murapol. Chodzi między innymi o to, żeby nikt nie twierdził, że jako członek stowarzyszenia był faworyzowany. Inna sprawa, że oferta łódzkiego biznesmena jest aktualnie po prostu jedyna. Ostatecznie nie pojawiła się oferta z Austrii, od grupy menadżerskiej, która sygnalizowała chęć inwestycji.

Jeśli wynik czwartkowego głosowania będzie pozytywny, umowa zostanie zawarta pewnie w ciągu kilku dni, a nowy właściciel zaprowadzi swoje porządki w spółce prowadzącej pierwszoligowy zespół. W mediach pojawia się nazwisko Mateusza Dróżdża, jako kandydata na nowego prezesa. To były szef Zagłębia Lubin i członek rady nadzorczej Górnika Polkowice. Człowiek doświadczony, choć spoza Łodzi. To dziwne, że Tomasz Stamirowski szuka specjalistów na Dolnym Śląsku, a nie prowadzi rozmów np. z Władysławem Puchalskim, który jest znakomitym specjalistą od zarządzania klubem. Naszym zdaniem, jego pomoc byłaby dla Widzewa niezwykle cenna.