Jest decyzja. Za bilet na ŁKS - Chojniczanka młodzi kibice zapłacą 1 zł. Będzie rekord!

Przed meczem ze Stalą Rzeszów działacze ŁKS ogłosili: Jeśli na niedzielnym meczu ze Stalą Rzeszów na trybunach pojawi się co najmniej 10 tys. kibiców, na kolejny domowy mecz ŁKS, czyli spotkanie z Chojniczanką Chojnice, każdy młody kibic (do lat 13) wejdzie za symboliczną złotówkę. To decyzja ŁKS, która ma podnieść frekwencję na trybunach Stadionu Króla.

Jak się później okazało, frekwencja na meczu ze Stalą nie przekroczyła 10 tys. osób, ale mimo to działacze podjęli decyzję o promocji. To dobry ruch, daliśmy zresztą temu wyraz w naszych publikacjach.