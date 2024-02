Kardynał Grzegorz Ryś kończy 60 lat. Jaki jest prywatnie metropolita łódzki?

Sam kardynał Ryś w wywiadzie, którego udzielił klerykom z krakowskiego seminarium, wspominał o momencie kiedy zaczęło się rodzic powołanie. Był w klasie maturalnej, w Krakowie odbywały się antykomunistyczne demonstracje. Na pierwszej, która miała miejsce 3 maja był. Na drugą, 13 maja rodzina już nie pozwoliła mu iść. Poszli na nią ojciec i brat.

Wtedy w Rynku był straszny „kocioł” - opowiadał kardynał Grzegorz Ryś. - Mojego brata pobito. Ja miotałem się przed blokiem i czekałem kiedy wrócą. To jest takie doświadczenie zła, nie wiadomo co wobec tego zrobić, absolutna niepewność co do losów najbliższych ci ludzi. Dziś nazwał by to, że pojawiło się pragnienie znalezienia jakiegoś środka zaradczego, który nie jest innego wymiaru. Nie tak, że się pójdzie i zamanifestuje na ulicy swoje poglądy. Tamtego wieczoru postanowiłem iść do seminarium. Ta myśl się gdzieś kołatała przez drugie półrocze klasy maturalnej. Oczywiście to nie było wystarczające, by zostać księdzem. Po to jest seminarium. Ja naprawdę jestem przekonany do tego, że seminarium jest miejscem do tego, by rozeznać powołanie.