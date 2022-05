Karetka kontenerowa dla łódzkiego pogotowia od Fundacji Fun&Drive. Prowadził ją The Stig z Top Gear

Kontenerowa karetka neonatologiczna od Fundacji Fun&Drive dla łódzkiego pogotowia

Fundacja Fun&Drive przekazała Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi kontenerową karetkę neonatologiczną. To dobra wiadomość dla rodziców z całego regionu. Posłuży ona do przewożenia w bezpiecznych warunkach wcześniaków w inkubatorach, które będą potrzebowały transportu do specjalistycznego szpitala w Łodzi.

Karetki kontenerowe są popularne w USA, ale w Polsce to nadal nowość. Są nieco droższe niż tradycyjne, ale ich konstrukcja umożliwia przeniesienie kontenera po kilku latach na nowe podwozie i dłuższą eksploatację.

– Karetki dużo jeżdżą i narażone są na szybkie zużycie. Po pięciu, sześciu latach nie mogą już funkcjonować - wyjaśnia Tomasz Bonar, prezes Fundacji Fun&Drive. Jak dodaje kontener zapewnia też lepszą izolację i więcej miejsca.

Zbiórkę fundacja prowadziła w Manufakturze przez trzy lata. Pieniądze wpłacano za możliwość przejazdu prywatnymi, luksusowymi pojazdami. Zebrano około 800 tys. zł, teraz trwa zbiórka kolejnych 860 tys. zł na wyposażenie karetki.