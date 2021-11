Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej: Badacz musi być asertywny, ponieważ dawni opozycjoniści to dziś często ważni politycy

Rozmowa z dr. Karolem Nawrockim, prezesem Instytutu Pamięci Narodowej

Rozpoczęła się kolejna edycja projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań” adresowanego do młodzieży. To w zasadzie projekt edukacyjny, ale macie Państwo także oczekiwania związane z odkryciem nieznanych do tej pory miejsc pochówku, czy też rozbudzenie żyłki detektywistycznej i badawczej wśród młodych ludzi?

Chodzi przede wszystkim o edukację. Ten projekt pozwala przełożyć trudne zagadnienia związane z odkrywaniem miejsc pochówku ofiar reżimów totalitarnych na język zrozumiały dla młodego pokolenia. Z jednej strony uczy myśleć przez pryzmat ofiary poniesionej przez polskich patriotów walczących z totalitarną władzą, z drugiej pokazuje mechanizm funkcjonowania Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

Widziałem m.in. zajęcia prowadzone przez naczelnik Wydziału Identyfikacji dr. Magdalenę Krajewską. Takie działania budują poczucie patriotyzmu, rodzaj wdzięczności dla ludzi, którzy zginęli za wolną Polskę. Ale mamy też nadzieję, że wśród młodych uczestników tego projektu znajdą się ludzie, którzy w przyszłości w ramach swojej aktywności zawodowej będą poszukiwać polskich bohaterów.