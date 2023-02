Kibice w Atlas Arenie. Wysoka ocena mityngu Orlen Cup w Łodzi. Zdjęcia

Na stronie PZLA czytamy:

21-letnia Skrzyszowska była o włos od napisania historii polskiej lekkiej atletyki. Początkowo po finałowym biegu na tablicy wyników pojawił się wynik 7,76. Po korekcie zweryfikowano go jednak na 7,78, co oznacza drugi wynik w historii krajowej LA. Rekord Polski – 7,77 – od 1980 roku należy do Zofii Bielczyk. Wynik Skrzyszowskiej jest najlepszym w tym roku w Europie i drugim na świecie.

- Już nie raz w tym sezonie mi ucinali z tego wyniku, więc czekał na ostateczny wynik – mówiła chwilę po zwycięstwie Skrzyszowska. – Cieszę się, bo przynajmniej mam motywację na kolejne starty. Potwierdziłam dziś swoje słowa, że naprawdę stać mnie na rekord Polski. Cieszę się, bo jestem świadoma, że mogę to zrobić np. za cztery dni w Toruniu. Dziś przegrałam start, a to jest mój atut, więc jest z czego ucinać.