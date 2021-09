Kiedy do Łodzi wrócą opaski dla seniorów? Teleopieka dla schorowanych łodzian najwcześniej w 2022 r. PŁ prowadzi badania nad jej wartością

Przypomnijmy. Opaski zaczęły trafiać do łodzian od 2018 r. i odtąd UMŁ przedstawiał je jako sukces polityki senioralnej. W 2019 r. Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, przedstawiała kobietę, której, jak donosił magistrat, opaska uratowała życie: gdy poczuła się słabo, wcisnęła przycisk SOS na opasce – wzywający pogotowie. Ta sama kobieta opowiadała, że innym razem centrum teleopieki zadzwoniło do niej w nocy, informując o niepokojąco wysokim ciśnieniu (na podstawie wskazań opaski) – wtedy łodzianka zażyła leki i wróciła do snu.

Koniec teleopieki dla łódzkich seniorów. Kiedy opaski elektroniczne wrócą do Łodzi?

Ale w marcu 2021 seniorzy z Łodzi oddawali swoje opaski, bo projekt teleopieki – realizowany za łącznie ponad 5 mln zł w partnerstwie z jedną z prywatnych firm – dobiegł końca.

Wiosną miejscy radni Koalicji Obywatelskiej obwiniali za brak kontynuacji projektu dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP), którym jest radny Prawa i Sprawiedliwości – bowiem kontynuacja nie otrzymała środków unijnych w konkursie organizowanym przez WUP. Dyrektor tego urzędu odpowiadał, że kontynuacja nie spełniała założeń tego konkursu, a w dodatku w ich opracowaniu brali udział przedstawiciele UMŁ.