KKS Kalisz - Widzew. To będzie mecz roku - twierdzi trener Janusz Niedźwiedź

Trener Janusz Niedźwiedź powiedział podczas briefingu przed meczem z KKS: - Dla Kalisza to będzie mecz roku, szczególnie u siebie będą chcieli się pokazać. Naszym celem jest przejście do następnej rundy. My nie myślimy o przeszłości i o przyszłości. Skupiamy się tylko na pucharze. Te rozgrywki to okazja, by kilku zawodników miało możliwość grania. To nie jest czas na łapanie minut, to czas, aby awansować. Pewne zmiany oczywiście będą. Jak są ustawienia system na system, będziemy musieli się natrudzić, aby prowadzić grę i strzelać bramki. Kalisz to zespół, który lubi grać w piłkę. Mają kilku zawodników doświadczonych: Giel, Gordillo, Łuszkiewicz. W pucharze to tylko jeden mecz i trzeba się wykazać.

Mato Milos sporo rozumie po polsku.

- Został zgłoszony, będzie mógł występować w środowym meczu - dodał trener Janusz Niedźwiedź.

Karol Danielak dodał: - Nastroje po dwóch zwycięstwach są bardzo dobre. Jedziemy do Kalisza po to, by mecz wygrać, przejść do następnej rundy i później przygotować się solidnie do meczu z Lechem Poznań. Mamy dobrą atmosferę w szatni i to się przekłada na boisku. Mamy fajną ekipę z charakterem.