Konflikt miasto - Widzew z WOŚP w tle. Jest decyzja w sporze o lożę prezydencką. Skarga do Owsiaka. Pieniądze nie przepadły

Oto treść pisma MAKiS:

Loża Prezydencka na Stadionie Miejskim przy al. Piłsudskiego 138 w Łodzi, która została przekazana do licytacji w ramach wsparcia 31. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy cieszyła się dużym zainteresowaniem. W ciągu kilku godzin cena licytowanej loży przekroczyła 11 tys. zł. Z zapytaniami zgłaszało się do nas bardzo wiele osób chcących ją wylicytować i zapraszać na mecze rozgrywane na stadionie m.in. dzieci i młodzież. Niestety w związku ze skargą, którą Mateusz Dróżdż i Michał Rydz w imieniu Zarządu Widzew Łódź S.A. złożyli do Jerzego Owsiaka, Prezesa Fundacji WOŚP oraz z uwagi na oświadczenia Klubu Widzew Łódź S.A., Prezesa Dróżdża oraz „Grup Kibicowskich Widzewa”, gdzie czytamy: „nie akceptujemy aukcji loży prezydenckiej na naszym stadionie, a zwycięzca licytacji musi liczyć się z przyklejeniem do swoich szat „łaty zaprzedańca” w oczach Kibiców”, Spółka MAKiS jest zmuszona anulować licytację Loży Prezydenckiej na Stadionie Miejskim przy al. Piłsudskiego 138.