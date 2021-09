Koniec konfliktu o plany zagospodarowania dla osiedla Wzniesień Łódzkich? Jest kompromis, ale...

Osiedle Wzniesień Łódzkich. Jest kompromis w sprawie miejscowych planów

Mieszkańcy osiedla w ciągu miesiąca kilkukrotnie blokowali przejazd przez ulicę Strykowską, w ostatnią środę manifestowali również przed Urzędem Miasta Łodzi. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla ich osiedla uznali za krzywdzące: ich działki miały uzyskać status rolniczych, co według nich doprowadziłoby do spadku wartości nieruchomości i wykupu przez deweloperów, plany nie dawały im prawa do budowania domów przy ulicach, ograniczały nawet możliwość modernizacji domów wybudowanych przed wielu laty, poza tym utrzymywali, że nie poinformowano ich o pracach nad planami. Narzekali na brak komunikacji z urzędnikami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, żądali także spotkania z rezydent Łodzi Hanną Zdanowską (PO), grożą także przyłączeniem się do gminy Stryków. Miasto Łódź stało jednak na stanowisku, że w tej sprawie procedur dotrzymało, a wszystkie przewidywane prawem powiadomienia wysłano.