Kontrola drogowa. Nocne kontrole wykazały nieprawidłowości. Jakie kary?

W środę (9 lutego) o godz. 2, na odcinku dróg krajowych 12 i 74 w Piotrkowie Trybunalskim, inspektorzy ITD zatrzymali do kontroli zespół pojazdów należący do polskiego przedsiębiorcy. Na niskopodłogowej naczepie przewożona była stalowa część maszyny. Zestaw z ładunkiem ważył 50,5 tony zamiast dopuszczalnych 40 t. Taki tonaż spowodował również przekroczenie dozwolonego nacisk grupy osi wielokrotnej naczepy. Ciężarówka z przewożonym ładunkiem była też za szeroka o ponad półtora metra. Nienormatywny transport był wykonywany bez wymaganego zezwolenia. Zestaw skierowano na parking strzeżony. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne. Za stwierdzone nieprawidłowości grozi mu kara pieniężna.

W tym samym miejscu, tuż po godz. 3, funkcjonariusze ITD zatrzymali do kontroli ciężarówkę jadącą po kruszywo do jednej z kopalni w województwie świętokrzyskim. Z wydruku z karty kierowcy wynikało, że kierowca od północy do momentu zatrzymania rejestrował rzekomy odpoczynek zamiast jazdy. Inspektorzy przyjrzeli się instalacji i oprogramowaniu tachografu cyfrowego. Stwierdzili niedozwoloną zmianę oprogramowania. Po wpisaniu kodu tachograf przestawał rejestrować aktywności kierowcy, przejechaną drogę i prędkość ciężarówki. W tej sytuacji, zgodnie z nowymi przepisami, kontrolerzy zatrzymali kierowcy prawo jazdy na trzy miesiące. Dodatkowo, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, zawiadomili funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji z Piotrkowa Trybunalskiego. Kierowcy grozi odpowiedzialność karna m.in. za zmianę wskazań drogomierza. Wobec przewoźnika odrębne postępowanie administracyjne prowadzi ITD.