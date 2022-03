Kto będzie badał Ukraińców? Przychodnie i szpitale regionu łódzkiego szukają lekarzy mówiących po ukraińsku i rosyjsku

Dlatego Matka Polka zorganizowała studentów wolontariuszy, którzy będą pomagać w tłumaczeniach. Ma też jednego stażystę z Ukrainy, który włączy się do opieki nad uchodźcami.

-Spodziewamy się, że wielu takich pacjentów trafi do POZ - mówi Adam Czerwiński, rzecznik prasowy szpitala. - Problemy w komunikacji z nimi mogą pojawiać przy pogłębionych wywiadach – ocenia.

Do przychodni i szpitali regionu łódzkiego zgłasza się po pomoc coraz więcej ukraińskich uchodźców. Do łódzkiej Matki Polki przyjęto dwie Ukrainki w zagrożonych ciążach. Na szczęście okazało się, że jedna mówi po polsku i może być tłumaczką. Jednak szpital postanowił wzmocnić personel mówiący po rosyjsku i ukraińsku.

Także miejskie przychodnie w Łodzi spodziewają się, że to do nic po pierwszą pomoc medyczną skieruje się znaczna część uchodźców. Na razie Miejskie Centra Medyczne doliczyły się kilkunastu medyków mówiących po rosyjsku lub ukraińsku. Wśród nich jest kierowniczka przychodni przy ul. Tatrzańskiej i grupa pracowników szpitala Jonschera. Odpowiedzialny za ochronę zdrowia wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek zaznacza, że takich osób mogłoby pracować dużo więcej, ale nie jest to proste.