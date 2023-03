Kulisy meczu Widzew - Lech. Wrzawa na trybunach i cisza w szatni. Zobaczcie wyjątkowy film

Kulisy meczu Widzew Łódź - Lech Poznań

Otoczka meczu Widzew - Lech dodała adrenaliny

To był wyjątkowy mecz. Mówił o tym także Mateusz Żyro. - Gdy jechałem na stadion było więcej niż zwykle kibiców, więcej policji - mówił obrońca Widzewa. - Sytuacja w tabeli też ma znaczenie, bo i my, i Lech jesteśmy wysoko. Będzie fajny mecz - pomyślałem. Otoczka meczu doda nam adrenalinki.

Widzew - Lech to piłkarskie święto, ważniejsze niż wizyta w kościele

Największy kibic Ekstraklasy na świecie mówił: - Chcę odwiedzić w sezonie wszystkie osiemnaście stadionów klubów ekstraklasy. Atmosfera na Widzewie? To jest mistrzostwo świata. Tego się nie da opisać, co się dzieje na Widzewie, podczas tak ważnych meczów. Zostawiłem kota, żonę z dwójką dzieci, nie posprzątałem, nie byłem w kościele. Są takie mecze, na których trzeba po prostu być. Dzisiaj jest właśnie jeden z nich. Piłkarskie święto: Widzew - Lech.

Trener Widzewa Janusz Niedźwiedź podsumowuje mecz

Na pomeczowej konferencji szkoleniowiec Widzewa mówił: - Do 72 minuty nie było widać, kto na boisku jest mistrzem, kto beniaminkiem. Panuje duże rozczarowanie i złość, że nie zdobyliśmy nawet punktu. Byłem dumny do 72 minuty z mojej drużyny. Przyjemnie się patrzyło na grę mojej drużyny. To był bardzo dobry mecz. Na bramkę zasłużyliśmy. Później stało się to, co się dzieje, kiedy gra się z jakościowym zespołem, jak Lech. Nie potrafiliśmy odwrócić losów meczu. Gra była na wysokim poziomie, ale mecz trwa 90 minut, a nie 72.