Lechia - Widzew. Kogo trener Widzewa poleci selekcjonerowi reprezentacji? Ma dwóch kandydatów

Ciekawe, który piłkarz dzisiejszego Widzewa wpadnie w oko trenerowi Fernando Santosowi.

– Ja bym wszystkich piłkarzy Widzewa polecił selekcjonerowi – mówił trener Janusz Niedźwiedź. – Oczywiście, wszystkich Polaków. Warto oglądać mecze Widzewa i pod tym kątem nie mamy się czego wstydzić. Jeśli będziemy punktować, a trzech, czterech zawodników będzie się mocno wyróżniać, to myślę, że selekcjoner dostrzeże tę dobrą pracę całego zespołu i powoła widzewiaka na zgrupowanie. Ja dziś mógłbym wymienić przynajmniej dwóch piłkarzy Widzewa, którzy mogliby takie powołanie otrzymać.

Trener Janusz Niedźwiedź nie zdradził, o kogo chodzi.

Na razie dobrą grą zawodnicy Widzewa wywołują zainteresowanie zagranicznych menedżerów. Kuszą już nie tylko Jordiego Sancheza, ale i Ernesta Terpiłowskiego.

Już dziś o godz. 20.30 piłkarze Widzewa zagrają trzeci mecz rundy wiosennej – z Lechią w Gdańsku.

– Mecz z Jagiellonią był chyba rekordowy w ekstraklasie pod kątem szans, które stworzyliśmy – mówił trener Janusz Niedźwiedź. – Ten mecz pokazał nam też, że koncentrację trzeba utrzymać do ostatniego momentu. Wielka szkoda, że nie strzeliliśmy więcej bramek. Na szczęście fantastycznie zespół poradził sobie z trudną murawą. Kapitalny wynik osiągnął Ernest Terpiłowski, który przebiegł 1.300 metrów w wysokich intensywnościach i sprincie. Podobne parametry osiągnął Mato Milos. Na naszych meczach nikt nie może się nudzić.

Kogo trener Widzewa będzie miał do dyspozycji na mecz z Lechią Gdańsk?

– Mamy pełnię kadry do dyspozycji – odparł szkoleniowiec. – Gotowy do gry jest także Jordi Sanchez.

Kibice też kierowali pytania do trenera. Pytano o niewykorzystanych wiele rzutów rożnych. – Na rzuty rożne składa się wiele elementów – mówił trener. – Liczę na to, że w Gdańsku strzelimy bramkę ze stałego fragmentu gry.

Na mecz do Gdańska wybiera się też duża grupa kibiców Widzewa. Jak informują organizatorzy, na trybunach stadionu Lechii ma zasiąść około 1700 kibiców Widzewa.

Mecz w Łodzi z Wartą Poznań zaplanowano na sobotę 4 marca na godzinę 15:00. Poznaliśmy dokładny terminarz 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W tej serii gier Widzew Łódź zagra na wyjeździe z Wisłą Płock. Mecz w Płocku odbędzie się w poniedziałek 13 marca. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 19:00. ą