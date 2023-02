Legia - Widzew. Pod wodzą trenera z Ukrainy Widzew nie przegrał z Legią w Warszawie

Serial porażek Widzewa w Warszawie

Kibice siłą obu drużyn i Widzewa, i Legii

Mecz Legii z Widzewem to spotkanie na szczycie PKOEkstraklasy. Legia jest wiceliderem, Widzew zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Silną stroną obu klubów są kibice. Fani Widzewa Łódź osiem lat czekali na powrót do ekstraklasy. Z pierwszego sezonu po awansie czerpią pełnymi garściami. U siebie na stadionie zawsze mają komplet. Brylują też w delegacji. W piątek (20.30), po meczu z Legią Warszawa, awansują na pierwsze miejsce wyjazdowego rankingu. Oto liczby widzewiaków na wyjazdach.

W rundzie jesiennej kibice Widzewa zajęli drugie miejsce w rankingu wyjazdowym. Minimalnie ulegli fanom Legii. Teraz role na pewno się odwrócą.

W najbliższy piątek przy Łazienkowskiej dojdzie bowiem do hitu. Dziś już wiadomo, że Widzew skorzysta z pełnej puli biletów. To oznacza, że w aktualnym rankingu wyjazdowym awansuje na pierwsze miejsce. Średnia na mecz wyniesie ponad 1080 osób!

Jak podaje strona legionisci.com, kibice Widzewa Łódź wykorzystali pełną pulę biletów na piątkowe spotkanie z Legią przy Łazienkowskiej - 1730 sztuk.

Kibice Legii cieszą się na starcie z Widzewem: Widzew to jedyny prawdziwy rywal Legii. Te wszystkie Lechy, Wisły, Górniki to tylko namiastki - taki komentarz pojawił się na kibicowskiej stronie gospodarzy piątkowego meczu.

Szkoleniowiec łodzian Janusz Niedźwiedź będzie miał do dyspozycji wszystkich zawodników z szerokiej kadry. Oby widzewiacy przeszli do historii, jako godni następcy dawnych gwiazd, które wygrywały w Warszawie. ą