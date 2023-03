ŁKS - Stal. Jeśli będzie 10 tysięcy widzów na trybunach, to bilet na kolejny mecz dla młodych będzie kosztował złotówkę

Mecz ŁKS - Stal musi obejrzeć 10 tys. kibiców

Co powiecie na małe wyzwanie z korzyścią dla wszystkich? Zasady są proste: jeśli na niedzielnym meczu ze Stalą Rzeszów na trybunach pojawi się co najmniej 10 tys. kibiców, na kolejny domowy mecz ŁKS-u, czyli spotkanie z Chojniczanką Chojnice, każdy młody kibic (do lat 13) wejdzie za symboliczną złotówkę.

10 000 kibiców na Stal Rzeszów = Bilet za 1 zł dla młodego kibica na Chojniczankę