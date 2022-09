ŁKS - Termalica 1:1. Błyskawiczny gol i zmarnowane setki łodzian

Po porażce z GKS Katowice na inaugurację podopieczni trenera Kazimierza Moskala odczarowali Stadion Króla i wygrali kolejno ze Skrą (2:1), Puszczą (2:0), Ruchem (2:0) i Łęczną (3:2). Do meczu, który miał przedłużyć tę serię do pięciu zwycięstw łodzianie przystępowali bez odsuniętego za żółte kartki Macieja Dąbrowskiego. Zastąpił go Adam Marciniak.

ŁKS zaczął z wysokiego C. Była 99 sekunda meczu, gdy nastąpiła szybka akcja łodzian. Kamil Dankowski z prawej strony dośrodkował, a wbiegający w pole karne Michał Trąbka strzelił głową nie do obrony. To był fantastyczny początek ŁKS.

Gospodarze pozwalali rywalom na dłuższe utrzymywanie się przy piłce, ale sami szybko i groźnie kontratakowali. W 15 minucie Tomasz Loska obronił jednak strzał Mateusza Kowalczyka z 10 metrów. Po półgodzinie gry po akcji Kowalczyka Nelson Balongo zmarnował doskonałą okazję. Nie trafił w bramkę z 10 metrów. Belg łapie się za głowę, to samo uczynił w samej końcówce pierwszej połowy, gdy jego strzał z półobrotu obronił bramkarz gości.