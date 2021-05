Łódź: Członek zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania zrezygnował ze stanowiska. Złamał ustawę antykorupcyjną

Paweł Dziemdziela jest działaczem Lewicy/SLD w Zgierzu. Do MPO na stanowisko członka zarządu trafił 1 kwietnia 2020 r. Wówczas mówiło się, że to typowo partyjno-polityczna nominacja, bo choć to SLD wedle umowy koalicyjnej z Platformą Obywatelską miał nadzór nad MPO, to Platforma naciskała na zmianę prezesa, którym wówczas były inny działacz SLD, Paweł Jankiewicz. Gdy Jankiewicza przesunięto na posadę wiceprezesa, a prezesem został związany z Cezarym Grabarczykiem**Jan Zbroński, SLD dostało w zamian dodatkowo stanowisko członka zarządu, które utworzono specjalnie dla Pawła Dziemdzieli, syna zasłużonego dla SLD działacza i byłego senatora Józefa Dziemdzieli**.

Paweł Dziemdziela do zarządu MPO przyszedł wprost z Grupowej Oczyszczalni Ścieków, spółki miejskiej, która też w umowie koalicyjnej przypadła SLD, a był tam głównym specjalistą ds. public relations. Na czas pracy w zarządzie MPO wziął w GOŚ bezpłatny urlop. Stanowiskiem w zarządzie MPO Dziemdziela cieszył się jednak niecałe czternaście miesięcy. W maju zrezygnował z posady, ale gdyby tego nie zrobił, zostałby odwołany. Jak ustaliliśmy, Paweł Dziemdziela prowadził własną działalność gospodarczą czego zakazuje ustawa antykorupcyjna w sytuacji, gdy jednocześnie zasiada się w zarządzie spółki. Sprawa wyszła na jaw, bo Dziemdziela wpisał dochody z działalności w swoim rocznym oświadczeniu o stanie majątku, które złożył w Urzędzie Miasta Łodzi. UMŁ potwierdza nasze informacje.