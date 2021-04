Łódź: dziewięć na piętnaście spółek miejskich na minusie. ZWiK pierwszy raz w historii

Na uwagę zasługuje przede wszystkim wynik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Wodociągi zanotowały stratę ponad 5,9 mln zł, a jak podkreślali związkowcy w liście do prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej (PO), jest to pierwsza strata w 95 letniej historii spółki. Paradoksalnie ZWiK nie musiałby liczyć strat i miałby doskonały wynik finansowy, gdyby spółka nie musiała odprowadzić ponad 92 mln zł czynszu dzierżawnego do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej, która w imieniu miasta zarządza i dysponuje siecią wod-kan. Związkowcy domagali się ostatnio od prezydent także powrotu infrastruktury pod władanie ZWiK, bo uważają że zwiększona przez prezydent suma czynszu to podstawowa przyczyna dołowania spółki. Z kolei Grupowa Oczyszczania Ścieków zanotowała ponad 2,9 mln zł strat, a i ona odprowadziła do ŁSI 24 mln zł czynszu do ŁSI. Tymczasem ŁSI zanotowała zysk blisko 2,5 mln zł. GOŚ i ZWiK mają być w przyszłości połączone, a ŁSI podzielone na dwie spółki, jednak w lutym na posiedzeniu komitetu sterującego sekretarz miasta Wojciech Rosicki stwierdził, że na ten moment nie jest rozważane zmniejszenie sumy czynszu dzierżawnego. Koszty zarządu ŁSI przekroczyły 815 tys. zł, a rady nadzorczej 181,4 tys. zł.