Łódź: klub radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Radzie Miejskiej przestał istnieć. LSD Łódź. Radni odchodzą z SLD? 10.05.2021

Łódź: klub radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Radzie Miejskiej przestał istnieć. LSD Łódź. Radni odchodzą z SLD?

Z klubu SLD odszedł Maciej Rakowski, Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Władysław Skwarka, a także dotychczasowy przewodniczący klubu, czyli Sylwester Pawłowski. To najbardziej doświadczeni radni nie tylko klubu SLD, ale i w Radzie Miejskiej, także dotychczas mocne punkty list wyborczych SLD, a ostatnio wspólnej listy z PO i Nowoczesną. Maciej Rakowski stwierdził, że cała czwórka nie może realizować lewicowych wartości w klubie SLD, ale decyzja nie jest podyktowana chęcią zdobycia politycznych korzyści. Rakowski jako jedyny z całej czwórki nie członkiem partii SLD/Nowa Lewica.

Z kolei Małgorzata Niewiadomska-Cudak zapowiedziała otwarcie na współpracę z prezydent Hanną Zdanowską (PO), ale tylko w związku z dobrymi, prospołecznymi projektami, zasugerowała też brak akceptacji dla propagandowego podejścia UMŁ po rządami prezydent Zdanowskiej do łodzian. Kluczowe zdanie wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej brzmiało jednak "nie będziemy koalicjantami PiS". Bo też głównym powodem odejścia czwórki radnych jest poparcie przez klub Lewicy z PiS w Sejmie Krajowego Planu Odbudowy, a także tajne paktowanie i współpraca, po których do tego poparcia doszło. Sylwester Pawłowski dodał, że można było poprzeć KPO, ale nie siadać do stołu z PiS, tym bardziej, że efektem porozumienia z PiS była też fala hejtu w mediach społecznościowych adresowana do łódzkich samorządowców SLD. Cała czwórka jak dotąd nie zawsze głosowała razem z Koalicją Obywatelską, bywało, że krytykowała urzędników Zdanowskiej za zaskakiwanie radnych projektami składanymi w trybie pilnym, by ominąć komisje, choć w rzeczywistości pilnymi nie były, krytykowali także projekty ograniczające podmiotowość radnych.