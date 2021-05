Łódź. Radni miejscy po wielu latach zatwierdzili plan zagospodarowania przestrzennego dla centrum Ogrody Geyera

Oznacza to, że droga ta – dwukierunkowa, dla ruchu lokalnego – nie tylko zajmie mniejszą część Ogrodów Geyera, lecz także będzie można ja poprowadzić w parterze zabytkowego budynku pofabrycznego przy ul. Piotrkowskiej. W ten sposób zostałby on uratowany, bowiem z powodu zbyt szerokiej ulicy najpewniej zostałby wyburzony.

Z planu wynika, że ul. Przybyszewskiego zostanie przedłużona do ul. Wólczańskiej, co usprawni komunikację w rejonie Ogrodów Geyera. Jak nas poinformował Mirosław Misztal, prezes firmy Monnari, która jest głównym inwestorem, pierwotnie zakładano, że przedłużona ul. Przybyszewskiego będzie miała 29 metrów szerokości, a teraz – zgodnie z uchwalonym planem i oczekiwaniem inwestora – szerokość tę zredukowano do 14 metrów.

- Sami wykonamy przedłużenie ul. Przybyszewskiego. Czekamy tylko na zatwierdzenie planu zagospodarowania przestrzennego przez wojewodę łódzkiego i zaraz przystąpimy do działań. Jest szansa, że nowa droga powstanie w ciągu półtora roku – zapewnia prezes Misztal.

Szlaki komunikacyjne i zabytki w Ogrodach Geyera

Na razie do Ogrodów Geyera prowadzą dwa wjazdy: od ul. Piotrkowskiej i od ul. Wólczańskiej, który to wjazd – docelowo – zostanie przeniesiony bliżej ul. Sieradzkiej. Plany są takie, żeby od ul. Czerwonej do ul. Sieradzkiej można było przejść, a od ul. Piotrkowskiej do ul. Wólczańskiej przejechać. Cały czas trwa zasiedlanie Ogrodów Geyerów przez najemców, co z powodu pandemii zostało nieco zastopowane.