Łódzcy terytorialsi na granicy z Białorusią. Są tam od niedawna, WOT nie podaje szczegółów

Żołnierze z 9. Łódzkiej Brygady Terytorialnej zostali także skierowani na granicę z Białorusią. Ze względu na bezpieczeństwo żołnierzy, WOT nie podaje szczegółów, ani co do do liczby wysłanych żołnierzy, ani od kiedy tam są.

- Od niedawna - mówi krótko Małgorzata Glińska, rzeczniczka łódzkiej brygady.

WOT nie podaje również, czy terytorialsi pojechali z bronią, ale wszystko wskazuje na to, że tak. Na co dzień nie mają co prawda karabinów w domach, ale podczas szkolenia i ćwiczeń są uczeni, że broń mają cały czas mieć przy sobie. Wyposażeni są w nowe polskie karabinki Grot. Wiadomo natomiast, że nasi terytorialsi nie zabrali ze sobą dronów, które są na wyposażeniu łódzkiej brygady.

Nie określono jak długo łódzcy terytorialsi pozostaną na granicy, ani czy planowana jest ich rotacja, ale łódzka brygada jest gotowa do wysłania większej liczby żołnierzy na granicę.