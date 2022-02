Łódzka Strefa pomoże przedsiębiorcom z całego kraju, którzy ucierpieli przez Brexit. Do rozdania jest niemal 0,5 mld zł. Co można zyskać?

ŁSSE - wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej - prowadzi nowy program: Re_Open UK. Zakłada on wsparcie dla tych przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W takim położeniu jest m.in. firma Delia Cosmetics z siedzibą w Rzgowie, o czym podczas konferencji w ŁSSE opowiedział jej założyciel Józef Szmich.

- Brexit to dla nas trudności ze sprzedażą wyrobów i kłopoty formalne - mówi przedsiębiorca. - Konieczne jest wystawianie dodatkowych dokumentów. Potrzebne są doradztwo i szkolenia, by dostosować się do tych wymogów.