Łódzki Festiwal Krajobraz Serca daje nadzieję osobom z niepełnosprawnościami

Fundacja Integracja JP II, mająca status organizacji pożytku publicznego, działa przy parafii pw. św. Anny w Łodzi. Zajmuje się pomocą dzieciom z niepełnosprawnościami oraz dzieciom pochodzącym z najuboższych rodzin Łodzi, ale też regionu. Prezes zarządu fundacji, a zarazem proboszcz parafii św. Anny, ks. dr Piotr Turek, nie ukrywa, że to misja tak potrzebna, jak stanowiąca nieustanne wyzwanie.

Przyświeca nam niezmiennie żywy przekaz patrona naszej fundacji, świętego Jana Pawła II - podkreśla. - To on nauczał nas, by pochylać się nad każdy dzieckiem specjalnej troski, co staramy się robić.