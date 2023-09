Łódzki Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu odbędzie się w nowym terminie. Głośne filmy dokumentalne w programie

- Mieliśmy w tym roku wybór z dużej liczby propozycji, bowiem do selekcji zgłoszonych zostało ponad dwieście produkcji - przyznaje Jakub Wiewiórski. - Dyskusje trwały długo, bo staramy się zwracać uwagę na to, by film tematycznie pasował do festiwalu; istotne są też atrakcyjna forma, świadome, nowoczesne spojrzenie na podejmowane zagadnienie.