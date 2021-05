Łódzki Rower Publiczny dopiero w lipcu. Powodem opóźnienie w dostawach roweru

20 stacji Łódzkiego Roweru Publicznego jest już ustawionych w centrum Łodzi. To metalowe stojaki w kształcie rury do których rowery będą wpinane za pomocą bolca. Kolejne 28 stacji ma być gotowych do piątku, pozostała setka do końca miesiąca. Wkrótce ma też ruszyć strona internetowa i aplikacja.

Łódzki Rower Publiczny miał zacząć działać od 18 maja. Jednak w tym terminie pojawią się same stacje, rowery będą później. Powodem jest brak jednośladów na rynku.

- Mogę tylko prosić o cierpliwość, natomiast system, który wdrożymy, na pewno pozwoli wynagrodzić tę chwilę czekania – mówi Marcin Jeż z firmy Homeport Polska.

Marcin Jeż wyjaśnia, że powodem opóźnienia jest pandemia i zaburzone łańcuchy dostaw, co powoduje bardzo długie terminy realizacji zamówień. Jak podkreśla opóźnienie w dostawach do Łodzi jest dopiero 1,5-miesięczne, a to w nieprzewidywalnych warunkach pandemicznych nie jest dużo.

Nie wiadomo, jakie konsekwencje poniesie firma Homeport Polska za opóźnienie w starcie systemu. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi dopiero będzie analizować te kwestie.

- Na razie oczekujemy na uruchomienie systemu i podpisanie protokołów odbioru. Dalsze kroki będą podejmowane w zależności od tego kiedy te protokoły zostaną podpisane – mówi Maciej Sobieraj, wicedyrektor ZDiT.

To druga edycja ŁRP. Przez cztery sezony operatorem ma być frma Homeport Polska, koszt systemu to niecałe 26 mln zł. System ma mieć 1500 rowerów i 150 stacji dostarczonych w dwóch transzach. Pierwsza miała być gotowa do 18 maja, druga miesiąc później.