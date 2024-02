Łódzki zespół Psychocukier zajrzał do paszczy lwa

- Pochłonęły mnie inne zajęcia i przygodę z „Tu i Teraz” zespół Psychocukier rozpoczął sam - opowiada Noon o albumie zespołu. - Pomocy udzieliła firma Skylark z Łodzi, która wydała album w wersji CD/digital. Ten Łódzki, filmowy zespół to dla mnie najciekawsze zjawisko w polskiej muzyce obok Księżyca. Obie formacje miałem przyjemność nagrywać i tworzyć ich brzmienie. Uznałem, że to przepiękna i magnetyczna muzyka choć próg wejścia jest wysoko. Usiadłem do miksu, tak jak zespół do nagrania. Była to jednorazowa improwizacja zarejestrowana również wyłącznie raz. Nie edytowana w komputerze. Opiąłem stół i potraktowałem go jak płótno. Tę jednorazowość i system miksu nazwałem Paszcza Lwa. Stworzyłem monochromatyczne brzmienie. Stworzyliśmy Cyber Roll. Album rozpycha mózg dzięki technologii Audio Games - Digital Tape. Przywraca również magię tworzenia muzyki w studio, poza komputerem. W Studio O4. Projekt poligrafii stworzył ręcznie Sasza Tomaszewski, a dopieścił niezawodny Animisiewasz. Produkcją wykonawczą zajęli się Joanna Izbińska i Mikołaj Bugajak.