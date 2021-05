Łódzkie. Nowi diakoni archidiecezji łódzkiej. Za tydzień święcenia kapłańskie. Zobacz zdjęcia nowych diakonów!

Tradycyjnie już w maju w archidiecezji odbywają się święcenia kapłańskie i diakonatu. Najpierw arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki udzieli święceń diakonatu. Otrzyma je ośmiu alumnów łódzkiego seminarium. Są to: Krystian Felijakowski z parafii św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim, Dawid Gajda z parafii Ujazd, Wojciech Jóźwik z parafii w Rokicinach, Damian Klepacz z parafii w Kurowicach, Damian Kubiś z par. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bełchatowie, Krzysztof Majda z parafii w Ksawerowie, Kamil Rusak z parafii w Rzgowie i Konrad Świnoga z parafii św. Jadwigi w Tomaszowie Mazowieckim. Diakon może wykonywać niemal wszystkie posługi księdza, oprócz odprawiania mszy świętej oraz spowiadania. Podczas nauki na szóstym roku odbywa praktyki w wyznaczonych parafiach, ale przyjeżdża też na zajęcia do seminarium. W następną niedzielę święcenia kapłańskie w łódzkiej katedrze przyjmie sześciu diakonów.

Tak samo od lat

Jeśli chodzi o ilość wyświęcanych księży to ta liczba nie zmienia się od kilku lat. Obecnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, razem z tzw. rokiem propedeutycznym, który zajęcia ma w Łasku, studiuje około 50 kleryków.

Pamiętam jak za moich czasów w seminarium było ponad 150 kleryków – mówi jeden z księży archidiecezji łódzkiej. - Wyświęcano niemal co roku po kilkunastu nowych księży!

W tym roku akademickim naukę we wszystkich polskich diecezjalnych seminariach duchownych rozpoczęło 289 alumnów. Rok wcześniej było ich 324. Do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi przyjęto dziewięć osób. Dla porównania w 2019 roku było ich 10, a rok wcześniej – 13.

Tak więc liczba kandydatów do kapłaństwa w archidiecezji łódzkiej pozostaje od lat mniej więcej taka sama. Dla porównania w archidiecezji częstochowskiej, która też częściowo leży na terenie naszego województwa, święcenia diakonatu otrzymało dwóch kleryków. Natomiast nowymi kapłanami zostanie sześciu diakonów.

Nowych księży będzie miała też diecezja łowicka. Na szóstym roku studiują tu trzy osoby, a pięciu kleryków na piątym roku.