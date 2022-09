Łódzkie Targi Aktywności. Wybierz sport dla siebie i swoich dzieci

- Szeroka oferta, jaką przygotowały łódzkie kluby i stowarzyszenia sportowe z pewnością zainteresuje rodziców i dzieci, które właśnie we wrześniu wybierają swoje dodatkowe zajęcia. Podczas Łódzkich Targów Aktywności każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Będziemy mogli zobaczyć między innymi pokazy szermierki, capoeiry, siatkówki czy nawet sumo. W Łodzi możemy uprawiać niemal każdą dyscyplinę sportową. Zachęcam wszystkich do przyjścia w niedzielę do hali sportowej przy ul. Skorupki i wybrania sportu dla siebie i swoich dzieci - mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Poza prezentacją oferty sportowej targi będą okazją do przeprowadzenia paneli tematycznych, warsztatów oraz pokazów dyscyplin sportowych. Zobaczymy m.in. szermierkę, taniec, gimnastykę sportową, łucznictwo japońskie, zapasy, tenis ziemny, judo czy koszykówkę. Pasję do sportu będą próbowali zaszczepić wśród zwiedzający też znani łódzcy sportowcy: pływacy Aleksandra Urbańczyk-Olejarczyk i Filip Wypych, strzelczyni Agnieszka Nagay, łyżwiarka figurowa Agnieszka Domańska, siatkarze Małgorzata Niemczyk i Marcin Prus i koszykarka Elżbieta Nowak. Ciekawostką będzie z pewnością pokazowa walka sumo, w której udział wezmą mistrzyni i wicemistrzyni Europy: Aleksandra Rozum i Zuzanna Krystek.