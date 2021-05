Łódzkie. Zasłabł kierowca autobusu. Nastolatek zatrzymał pojazd z pasażerami! Pomógł też kierowcy!

Byłem w szponach demona. Z Krzysztofem Krawczykiem rozmawiał Krzysztof Zyzik

"Nieraz dawałem tu banię, na tej sali. Ja się wtedy faktycznie nie oszczędzałem. Jak miałem w kalendarzu trzy koncerty dziennie, to mówiłem: co, tylko trzy?! Tradycją było, że po każdym koncercie odreagowywało się emocje, narkotykiem była ciepła wódka. Na nogi stawiał mnie boczek z jajami, nauczył mnie tego ówczesny kierowca "Trubadurów". Dziś, jak pan widzi, też zamówiłem podsmażany boczek, choć wczoraj nie imprezowałem. To, że dziś nie jestem alkoholikiem, to jest jakiś cud." Zapraszamy do lektury wywiadu sprzed lat!