Luksusowy apartamentowiec przy Tymienieckiego. Jest zgoda radnych na lex deweloper WIZUALIZACJE

Lex deweloper w Łodzi. Inwestycja przy Tymienieckiego 17

Obiekt planowany do budowy przez T17 to luksusowy apartamentowiec klasy premium, który ma stanąć w Strefie Wielkomiejskiej i zabytkowym obszarze rewitalizowanego Księżego Młyna. Wysokość do siedmiu kondygnacji, czyli do 25 metrów, minimalnie 60, a maksymalnie 80 mieszkań pod adresem Tymienieckiego 17, na terenie ponad 2 tys. mkw. Projekt jest w części sprzeczny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, stąd do Urzędu Miasta Łodzi trafił już wniosek o zgodę na lokalizację na prawie specustawy lex deweloper, która umożliwia ominięcie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wówczas zgoda na lokalizację inwestycji lub odmowa, leży wyłącznie w rękach radnych.

