Madonny Muzeum Sztuki w Łodzi ciągle nie mogą wrócić na swoje miejsce

Madonna z Dzieciątkiem i liliami na tle krajobrazu

Wśród dzieł, o których restytucję wystąpiła Polska, jest obraz „Madonna z Dzieciątkiem i liliami na tle krajobrazu”, autorstwa nieznanego malarza włoskiego z drugiej połowy XV wieku. Praca została utracona z przedwojennej kolekcji Miejskiego Muzeum Historii i Sztuki im. Juliana i Kazimierza Bartoszewiczów w Łodzi (otwartego w roku 1930) - instytucji, której spadkobiercą i kontynuatorem jest dzisiejsze łódzkie Muzeum Sztuki.

Wymienione we wniosku obrazy zostały zidentyfikowane w zbiorach Muzeum Sztuk Pięknych im. A. Puszkina w Moskwie. Po 2000 roku Polska złożyła drogą dyplomatyczną już dwadzieścia wniosków restytucyjnych obejmujących kilkanaście tysięcy pojedynczych obiektów. Okazuje się, że „Madonna z Dzieciątkiem i liliami na tle krajobrazu” to niejedyne łódzkie dzieło, pochodzące z Miejskiego Muzeum Historii i Sztuki im. J. i K. Bartoszewiczów, znajdujące się na terenie Rosji. Staramy się bowiem również o odzyskanie obrazów „Krowa na tle krajobrazu” z XVII wieku, którego autorem jest Adriaen van de Velde oraz „Madonna z Dzieciątkiem i papugą na tle krajobrazu” anonimowego niderlandzkiego malarza. Jednak rząd Federacji Rosyjskiej do tej pory nie rozpatrzył wysuwanych roszczeń.