Markowe ubrania za grosze na rynku w Skierniewicach. Kupujesz podróbki. Czy jesteś paserem? Co grozi za kupno podrabianych ciuchów?

Podrabiane ubrania trafiły do Skierniewic

W minioną sobotę, 10 lipca, na targowisku miejskim w Skierniewicach policjantki zatrzymały dwie osoby, które sprzedawały „markowe” koszulki w zaskakująco niskich cenach. Mieszkańcy Warszawy (32-letnia kobieta i 35-letni mężczyzna) posiadali 100 sztuk ubrań najróżniejszych światowych marek, które sprzedawali po około 20 zł, podczas gdy w sklepach ich cena waha się od 100 do 200 zł.

– Policjantki od razu zorientowały się, że odzież jest fałszywa. Pierwszym znakiem ostrzegawczym dla klientów powinna być cena. Nikt nie będzie sprzedawał produktów za ¼ ich wartości – mówi komisarz Magdalena Studniarek ze skierniewickiej komendy policji.

Jak rozpoznać podróbki?

Na co zatem warto zwracać uwagę, kiedy ktoś oferuje nam przedmioty w bardzo okazyjnej cenie i przekonuje, że to oryginały? W przypadku ubrań bardzo ważna jest jakość materiału, z którego wykonane jest ubranie. Fałszywe są zrobione ze znacznie gorszych jakościowo tkanin. Powinniśmy zwrócić również uwagę na metkę. Są one opatrzone zazwyczaj jedynie w rozmiar, nie ma na nich informacji o sposobie konserwacji ubrań. Szwy również wykonane są bardzo niestarannie.