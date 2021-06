Marszałek Grzegorz Schreiber (PiS) przewleka decyzję w sprawie firmy śmieciowej? Sprawę bada prokuratura

Ściślej rzecz biorąc, śledztwo prowadzone jest "w sprawie stanowiącego działanie na szkodę interesu publicznego, niedopełnienia obowiązków służbowych w związku z zaniechaniem wydania zezwolenia na uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów przez spółkę Remondis. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez marszałka złożyli posłowie Krzysztof Piątkowski (KO)i Tomasz Trela (Nowa Lewica).

Obaj uważają, że marszałek nie wydając nie tylko zgody, ale i w ogóle nie podejmując żadnej decyzji w sprawie wniosku Remondisu o zwiększenie mocy przetwarzania odpadów w sortowni na Teofilowie, nie dopełnił obowiązków służbowych i działał przeciw interesowi publicznemu. Dlaczego? Bo gdyby Remondis zgodę dostał, wówczas nie byłoby konieczności podnoszenia w Łodzi opłat za wywóz śmieci z 24 na 34 zł od osoby (do lipca, bo wchodzi system powiązania opłat za śmieci ze zużyciem wody - red.). Co prawda nie ma dowodów na to, że od możliwości sortowania większej ilości odpadów, koszty dla łodzian byłyby niższe, natomiast odeszłyby koszty transportu śmieci poza Łódź. Główną przyczyną podwyżki był jednak nieszczelny system deklaracji, który pozwolił bez konsekwencji uchylić się od opłat 80 tys. płatników.