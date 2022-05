Maszyna do hipotermii w Matce Polce. To urządzenie schłodzi noworodki w karetce, by ratować im życie

Do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki trafiło mobilne urządzenie do hipotermii leczniczej noworodków, czyli schładzania ich ciał jeszcze w karetce. To pomoże uniknąć skutków niedotlenienia w okresie porodu, czyli tzw. zamartwicy urodzeniowej.

Co roku w Matce Polce konieczne jest około 20 takich zabiegów. Obniżenie temperatury ciała o około 2,5 stopnia zmniejsza zapotrzebowanie komórek układu nerwowego na tlen. To sprawia, że niedobór tlenu nie uszkadza ich.

Ochładzanie trzeba jednak zastosować bardzo szybko, najpóźniej w ciągu sześciu godzin. Tymczasem poza Łodzią nie ma takich urządzeń. Dlatego chłodzenie już w karetce bardzo zwiększa szanse przeżycia.

Urządzenie kosztowało 90 tys. zł i przekazała je firma ubezpieczeniowa Generali. W całej Polsce są cztery urządzenia mobilne i około 40 stacjonarnych.

O tym, że hipotermia ratuje życie przekonała się pani Katarzyna Brych z Ksawerowa, mama czteroletniego Kuby. Chłopiec przyszedł na świat nagle, tydzień przed terminem i cierpiał na niedotlenienie. Dostał 0 punktów w skali Apgar. W piątej minucie życia miał 1 punkt, w dziesiątej – 2. Potem został wprowadzony w stan hipotermii. To pozwoliło mu na normalny rozwój