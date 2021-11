Menopauza to musisz wiedzieć! Fakty i mity o menopauzie. Wszystko, co chciałabyś wiedzieć o menopauzie, ale wstydzisz się zapytać

Wątpliwości dotyczące menopauzy rozwiewają eksperci marki Jasnum. Wyjaśniają, jakie są najczęstsze objawy, jak zmienia się organizm kobiety w tym czasie i w jaki sposób przejść ten okres, którego obawiają się wszystkie panie.

Jakie są najczęstsze objawy menopauzy?

Wśród najczęściej występujących objawów menopauzy możemy wyróżnić: Nieregularne menstruacje. Miesiączki mogą występować częściej lub rzadziej, ale też trwać dłużej czy krócej. Mogą też być bardziej obfite niż wcześniej, skąpe lub bolesne. Musimy pamiętać o tym, że nawet jeśli okres nie wystąpił kilka razy z rzędu, taki objaw nie zawsze oznacza nadejście menopauzy. W takim wypadku należy skonsultować się z lekarzem, w celu stwierdzenia czy nie jest to ciąża lub czy nie istnieje inna medyczna przyczyna zatrzymania cyklu.

Uderzenia gorąca. To częsty objaw, który daje nagłe uczucie ciepła obejmujące najczęściej górną część ciała. Twarz i szyja mogą stać się czerwone, a na klatce piersiowej, plecach i ramionach mogą pojawiać się czerwone plamy.

Problemy ze snem . W okresie menopauzy mogą wystąpić trudności z zasypianiem i dobrym snem. Nieprzespana noc, uczucie zmęczenia i związana z tym irytacja mogą zaburzać dzienną aktywność.

Zmiany nastroju. Podczas okresu menopauzalnego mogą być odczuwalne wahania nastroju. Kobieta może czuć się niespokojna lub skora do płaczu.

Problemy z nawilżeniem pochwy i zmiany funkcjonowania układu moczowego. To problemy, które mogą nasilić się w czasie około menopauzalnym. Ściany pochwy pod wpływem deficytu estrogenów stają się cieńsze, pojawia się uczucie suchości. Estrogeny wspomagają funkcje fizjologiczne pęcherza i cewki moczowej. Ich niższy poziom może wiązać się z nieprzyjemnymi zmianami w funkcjonowaniu układu moczowego. PH pochwy wzrasta, co może powodować dyskomfort i podrażnienia.

Zmiany związane z seksualnością. Jednym ze skutków niskiego wydzielania estrogenów są zmiany w obrębie funkcji seksualnych objawiające się obniżoną satysfakcją i trudnościami związanymi ze współżyciem płciowym. Niektóre kobiety mogą czuć się mniej pobudzone i zainteresowane seksem, a inne po menopauzie mogą odczuwać większą radość z seksu.

Wpływ na kości. Zmniejszenie ilości estrogenu powoduje, że kości tracą gęstość i stają się słabsze. Może to prowadzić do złamań.

Inne zmiany. W okresie okołomenopauzalnym kobiety mogą również odczuwać osłabienie pamięci i koncentracji. Mogą występować bóle stawów. Zmienia się gospodarka lipidowa, a to niesie za sobą ryzyko zwiększenia wagi (tycie dotyczy szczególnie talii).

Co to jest zespół menopauzalny? Zespołem menopauzalnym nazywamy tzw. wczesne następstwa menopauzy. Występują one u ok. 40 proc. kobiet przed menopauzą i aż 85 proc. kobiet po menopauzie. Zespół menopauzalny występuje w postaci: uderzeń gorąca, zlewnych potów, trudności w koncentracji i zapamiętywaniu, bezsenności oraz zmian zachowania: obniżenia oraz zmienności nastrojów. Rzadsze objawy zespołu menopauzalnego to m.in.: zaburzenia czucia rąk, mrowienie, kłucie w kończynach, objawy w obrębie stawów, zmęczenie. Jak radzić sobie z obniżonym nastrojem? Wysypiać się. Kłaść się do łóżka i wstawać codziennie o tej samej porze. Wietrzyć sypialnię i utrzymywać tam niską temperaturę ok. 20 stopni. Unikać alkoholu, kofeiny, obfitych posiłków lub aktywności fizycznej przed snem.

Być aktywnym fizycznie przez co najmniej 30 minut każdego dnia.

Utrzymywać dobre relacje z przyjaciółmi i znajomymi.

Polecane jest stosowanie technik relaksacyjnych.

Jak dbać o zdrowie w okresie menopauzy? [lista]

[*]Dieta. Kobiety powyżej 50. roku życia potrzebują więcej witaminy B12 i B6 dla prawidłowego działania układu nerwowego. Ponadto po menopauzie, powinny dodatkowo uzupełnić dietę o więcej wapnia i witaminę D dla utrzymania prawidłowego metabolizmu kości. Witamina C jest niezbędna do produkcji kolagenu, dlatego wspiera zdrowe kości, a także skórę. Ponadto witamina C jest ważna dla działalności komórek tworzących kości. Aby zmniejszyć ryzyko chorób serca zaleca się również stosowanie diety śródziemnomorskiej bogatej w warzywa i owoce, ograniczenie mięsa na rzecz ryb i owoców morza, bogatych w kwasy DHA oraz stosowanie oliwy z oliwek. Taka dieta zapewnia nam duże ilości błonnika, witamin, dobrych kwasów tłuszczowych DHA oraz przeciwutleniaczy.

[*]Aktywność fizyczna. Ćwiczenia są korzystne dla zdrowia serca, kości oraz nastroju i poziomu energii. Umiarkowana aktywność jest wskazana dla zachowania dobrej kondycji.

[*]Higiena intymna. Zmiany hormonalne wpływają również na drogi intymne kobiety. Należy zadbać o odpowiednie środki do higieny intymnej. Spadek estrogenu może powodować wzrost pH pochwy. Dlatego ważne jest również zapewnienie odpowiedniej dawki bakterii Lactobacillus, które produkują kwas mlekowy i obniżają pH. Ważne jest, by pamiętać o przeprowadzaniu badań cytologicznych i mammograficznych co roku.

Badanie gęstości kości i poziomu ciśnienia krwi. Przy okazji wizyt u lekarza rodzinnego należy zapytać o dodatkowe badania, które pozwolą monitorować stan zdrowia kobiety w okresie menopauzy. Menopauza a skóra i układ moczowo-płciowy Receptory estrogenowe zlokalizowane są również w tkankach skóry. Deficyt estrogenów powoduje, że staje się ona cieńsza, traci wilgotność, elastyczność i staje się sucha. To z kolei ma swoje konsekwencje również w wysychaniu śluzówki jamy ustnej, powiek i gałki ocznej. Podobnie dzieje się w śluzówce pochwy. Stąd w okresie menopauzy rośnie ryzyko odczuwania dyskomfortu w obrębie układu płciowego i moczowego. Zmiany te dotyczą również skóry i śluzówki w obrębie układu moczowo-płciowego. Powstają zmiany atroficzne (zmiany zanikowe) w obrębie nabłonka pokrywającego błonę śluzową pochwy, występuje utrata wilgotności, co skutkuje aż u 25 proc. kobiet występowaniem dyspareunii, czyli dyskomfortu podczas stosunku. Następstwem zmian w wydzielaniu śluzu jest podwyższone PH, co może powodować utrudnienia ze strony cewki moczowej i pęcherza.

Menopauza a kości Spadek produkcji estrogenu wpływa na utratę masy kostnej u kobiet. Wykazano, że estrogeny hamują sekrecję cytokin, które doprowadzają do zmiany równowagi między komórkami kostnymi: osteoblastami (komórki które tworzą kość) i osteoklastami (komórkami, odpowiedzialnymi za resorpcję kości). Przewaga osteoklastów nad osteoblastami powoduje zwiększoną utratę masy kostnej i rozpoczyna się już w okresie premenopauzalnym. Powoduje spowolnienie obrotu kostnego o około 50 proc. Utrata masy kości może spowodować ich osłabienie. Aby utrzymać mocne kości, należy stosować ćwiczenia obciążeniowe, takie jak chodzenie, wchodzenie po schodach, czy z obciążeniem. Dieta powinna być bogata w wapń i witaminę D.

Menopauza a centralny układ nerwowy

Estrogeny, czyli hormony produkowane przez jajniki mają duży wpływ na pracę centralnego układu nerwowego. Odkryto, że estrogeny wpływają na wzrost transportu serotoniny, czyli hormonu, który w dużej mierze odpowiedzialny jest za obniżenie nastroju i stany niepokoju.

Fakty i mity o menopauzie Menopauza: temat tabu, odrzucana, zbywana milczeniem. Na jej temat pojawiło się wiele mitów, które od lat powielane są wśród kobiet czy ich najbliższych. Nie wszystkie mity są prawdziwe i warto zapoznać się z faktami, aby lepiej przygotować się do menopauzy i przejść ten czas. Pamiętajmy o tym, że menopauza to nie pauza i nie koniec świata. To czas, przez który warto przejść z odpowiednim wsparciem i nastawieniem. Poznaj najczęstsze fakty i mity o menopauzie. Menopauza to koniec kobiecości: MIT

To mit, który raz na zawsze powinien zostać obalony! Dlaczego? Menopauza nie oznacza w żadnym wypadku końca kobiecości! Oczywiście, podczas menopauzy zmienia się wiele w funkcjonowaniu ciała kobiety, czego konsekwencją jest wygaśnięcie czynności jajników. Ale czy ten fakt powinien być wyznacznikiem końca kobiecości? Nie. Na pewno jest końcem pewnego okresu w życiu np. bolesnych miesiączek, czy używania niewygodnych środków higienicznych, ale jest też początkiem nowego etapu dojrzałej kobiecości.

Menopauza zawsze wygląda tak samo: MIT

Każda kobieta przechodzi menopauzę w sposób indywidualny. Dlaczego? Bo każda kobieta jest inna i w inny sposób reaguje na konkretne objawy. Nie wszystkie kobiety odczuwają objawy menopauzy w dotkliwy sposób. Już dla około 30 proc. kobiet jedynym odczuwalnym objawem jest zatrzymanie miesiączki. Pamiętajmy jednak o tym, że tak samo liczna jest grupa kobiet, która oznaki menopauzy odczuwa w sposób dotkliwy i są one dla nich uciążliwe i długotrwałe.

Menopauza trwa tak naprawdę jeden dzień: FAKT

Objawy, które powszechnie nazywamy menopauzą, to tak naprawdę objawy występujące w okresie menopauzalnym. Wszystkie objawy, o których mówimy w kontekście menopauzy pojawiają się przed i po tym jednym konkretnym dniu. Dlaczego więc menopauza trwa jeden dzień? Dlatego, że tym dniem nazywamy dzień ostatniej miesiączki.

Menopauza wpływa na słabsze samopoczucie: FAKT

Słabsze samopoczucie podczas menopauzy to fakt. Dzieje się tak z powodu hormonów, które odkrywają istotną rolę w ciele człowieka. Wahania hormonów odczuwalne w okresie menopauzalnym są przez kobiety zarówno w kontekście fizycznym, jak i emocjonalnym. Jednak możemy sobie z tym poradzić. Przede wszystkim zmieniając swoją dietę, nawyki żywieniowe, wprowadzając dostosowaną do wieku i potrzeb aktywność fizyczną czy dodatkowe witaminy i suplementy, które wspierają kobiety w okresie menopauzy. Podobnie dzieje się w przypadku emocji i kondycji psychicznej. Spadek estrogenu, który następie w okresie menopauzy, może powodować spadek serotoniny, który wiąże się jednocześnie ze spadkiem nastroju, drażliwością czy niepokojem. Menopauza dotyczy tylko kobiet 50+: MIT

Oczywiście, jest to najczęstszy wiek, w którym kobiety przechodzą menopauzę. Wśród Polek średni wiek, w którym występuje menopauza to 51 lat, a okres menopauzalny trwa od roku do dwóch lat. Natomiast z reguły menopauza występujęeu kobiet pomiędzy 45. a 60. rokiem życia. Jednak może tez występować u jednej na sto kobiet przed czterdziestką, czy u jednej na tysiąc kobiet przed trzydziestką.

Menopauza oznacza koniec seksu i życia zawodowego: MIT

To chyba najmocniej zakorzeniony w naszym społeczeństwie mit, który wpływa na to, że menopauza nadal jest tematem tabu. Oczywiście, objawy menopauzy: takie, jak chwiejność nastrojów, uderzenia gorąca, kłopoty ze snem mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie, ale odpowiednie podejście do neutralizowania tych objawów obala ten mit. Wiele z tych przejawów menopauzy, które mogą wpływać na życie seksualne i codzienność, można łagodzić. Poza odpowiednią dietą bogatą w witaminy zawarte np. w ekstraktach z roślin, umiarkowany wysiłek fizyczny dostosowany do każdej kobiety indywidualnie, unikanie używek, czy wreszcie wsparcie bliskich i pozytywne nastawienie do samej siebie skutecznie obalają ten mit.

Menopauza to zmiana figury i dodatkowe kilogramy: MIT

Oczywiście, musimy pamiętać o tym, że procesy, jakie zachodzą w ciele kobiety w okresie menopauzy sprzyjają przybieraniu na wadze oraz zmianie figury. Wiąże się to ze zmniejszeniem tempa przemiany metabolizmu, zatrzymaniem wody czy niższą aktywnością hormonów, ale odpowiednia dieta, czy aktywność fizyczna mogą zniwelować występowanie tych objawów.

Podsumowując pamiętajmy o tym, że menopauza to naturalny etap w życiu każdej kobiety, który wiąże się z wygasaniem czynności jajników, co powoduje zmiany w funkcjonowaniu układu hormonalnego. Ale pamiętajmy również o tym, że menopauza to nie choroba. To szczególny okres w życiu każdej kobiety. Wiele zmienia się w ich ciałach i aktywności. Dlatego warto wsłuchać się w swoje potrzeby, aby dzięki wsparciu bliskich oraz wiedzy i pomocy przejść ten etap łagodniej.

Czego obawiamy się wraz z nadejściem menopauzy? Menopauza, to etap który pojawia się w życiu każdej kobiety. Zwykle poza objawami fizycznymi towarzyszy jej również moment, w którym zaczynamy czuć niepewność, dyskomfort, a samo słowo menopauza staje się tematem tabu. Dlaczego tak się dzieje? Może kieruje nami strach, lęk, poczucie końca jakiegoś etapu? A przecież menopauza to rzecz całkowicie naturalna i nie powinna być traktowana jako coś wstydliwego, czy urastającego do rangi tajemnicy. Warto za to bliżej się jej przyjrzeć i zyskać niezbędną wiedzę dotyczącą sposobów na złagodzenie jej objawów. Odpowiednia edukacja i suplementacja pozwoli nie tylko samemu przejść dobrze przez ten czas, ale sprawi, że staniemy się wsparciem dla innych kobiet, które znajdują się w podobnym etapie. Menopauza nie taka straszna, jak ją malują

Menopauzą określana jest ostatnia miesiączka, a jej zanik spowodowany jest przez fizjologiczne wygasanie czynności jajników. To całkowicie naturalne, jak okres dojrzewania i tak samo ma związek z gospodarką hormonalną. Mimo to wzbudza nasze obawy, szczególnie w kontekście zmian, jakie niesie ze sobą ten czas. Daje o sobie znać średnio ok. 50. roku życia kobiety. Jej objawy mogą mieć różne nasilenie, ale jednocześnie warto zaznaczyć, że każda kobieta jest inna i również w przypadku menopauzy przechodzić ją będzie na swój indywidualny sposób. W tym czasie dużo dzieje się w organizmie kobiety, a jej symptomy dotyczą tak samo sfery fizycznej, jak i psychicznej.

Najczęstsze objawy menopauzy to: ustanie miesiączkowania;

nagłe uderzenia gorąca, pocenie;

znużenie;

problemy z zasypianiem;

rozdrażnienie. Pamiętajmy jednak, że aby dobrze wejść w okres menopauzy należy dobrze się do tego przygotować, np. poprzez odpowiednio dobraną suplementację, dietę, aktywność fizyczną dostosowaną do naszych potrzeb. Jednym słowem wejście w okres menopauzalny nie powinno oznaczać końca najlepszego czasu w życiu kobiety, wręcz przeciwnie powinno być jego nowym początkiem. Pozostań sobą – nie daj się zapauzować Zrozumienie zmian, jakie zachodzą w tym czasie i podjęcie działań mających na celu zaspokojenie potrzeb z nich wynikających, to klucz do poprawy naszego samopoczucia i zdrowia. Menopauza nie przebiega niezauważalnie. Możemy wtedy odczuwać dyskomfort w postaci: uderzeń gorąca, zmęczenia czy znużenia, czasem mogą pojawić się problemy z zasypianiem. Wpływają nie tylko na nas, ale również na nasz związek, życie zawodowe czy społeczne. To one wywołują nasze zawstydzenie, obniżają jakość pracy zawodowej, bywają przyczyną wycofywania się z życia towarzyskiego. Przywrócenie równowagi hormonalnej wymaga oczywiście konsultacji ze specjalistą, tymczasem za pomocą odpowiedniej suplementacji możemy dodatkowo wspierać swój organizm w tym czasie. Włączenie suplementacji preparatami o możliwie najczystszym składzie i kompleksowym działaniu wspomaga kobiety w prawidłowym funkcjonowaniu w tym szczególnym okresie. Menopauza to wielka zmiana w życiu kobiety. I choć każda kobieta przechodzi ją inaczej, to warto dzielić się z innymi swoimi doświadczeniami, rozmawiać o niej jak o naturalnym procesie, którym przecież jest.

