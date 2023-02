"Męski Różaniec" przeszedł ulicami Sieradza. Z Jaworowego do klasztoru urszulanek ZDJĘCIA

Podczas procesji odmawiano różaniec, natomiast w klasztornej świątyni odśpiewano "Barkę", ulubioną pieśń świętego Papieża Jana Pawła II.

- Propagujemy wartości religijne - mówi Piotr Romek, jeden z Rycerzy Kolumba. - Modlimy się za rodziny, bo szatan uderza głównie w nie. Mimo, że jesteśmy zakonem świeckim męskim, to jesteśmy bardzo prorodzinni. Propagujemy katolicki styl życia, taki w jakim wychowali nas rodzice. Modlimy się w ciszy idąc.

Jesteśmy mężczyznami, którzy pragną wypełnienia woli Maryi – naszej Matki i Królowej. Pragniemy czynić dokładnie to, o co nas wszystkich prosiła i nieustannie prosi. Jej wola jest wolą Jej Syna – Jezusa Chrystusa, który jest naszym Panem i bratem. Realizacja tych poleceń służy większej chwale Boga, by Jego dzieci były z Nim na wieczność. To znaczy my, nasze rodziny i wszyscy ludzie, którzy zechcą skorzystać z Jego łaski.

Wierzymy, że naszą rolą, tj. rolą mężczyzn w Bożym zamyśle jest ochrona na życie wieczne wszystkich tych, których Bóg podarował nam tu na ziemi. Tak jak święty Józef był ziemskim opiekunem Świętej Rodziny, tak i my mamy zadanie bronić świętości naszych rodzin i bliskich. Chcemy czynić to razem, we wspólnocie mężczyzn. W tej jedności umacniamy naszą męską tożsamość i męskie cnoty. Naszym opiekunem duchowym jest ks. Dominik Chmielewski - czytamy na stronie internetowej "Męskiego Różańca".