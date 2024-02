Mieszkańcy Radomska protestują przeciwko wysokim cenom ciepła. Piszą petycję do prezydenta miasta. ZDJĘCIA

Mieszkańcy Radomska chcą obniżek cen ciepła

Mieszkańcy Radomska, właściciele domów jednorodzinnych ogrzewanych ciepłem z miejskiej ciepłowni protestują przeciwko zawyżonym, ich zdaniem, rachunkom za ogrzewanie. W poniedziałek, 12 lutego, na ulicy Szkolnej z ponad 70 osobami spotkali się miejscy radni, przyjechał też Zbigniew Rybczyński, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomsku.

- Nie było ogrzewania, bo była awaria wodociągu, a mam naliczony rachunek za prawie 2,5 tys. zł – mówił jeden z uczestników spotkania.

- Nie dość, że mamy niedogrzane domy, to jeszcze płacimy teraz więcej. Nie może tak być. Ktoś musi sprawdzić, ile rzeczywiście energii pobieramy – proponował kolejny z radomszczan.

- Sobota, godzina 7 rano, nie mogę się wykąpać, bo leci zimna woda. Kolejna sobota, dwie osoby się wykąpały, trzecia nie może, bo leci zimna woda. Dzwonimy z interwencją i okazuje się, że u was, w ciepłowni, na wyjściu jest raptem 30 stopni. No to jak ma być ciepło i ma być ciepła woda? - pytała kolejna uczestniczka spotkania.