Mieszkania komunalne dla uchodźców z Ukrainy? Jest wniosek w tej sprawie do prezydent Łodzi

O tym, że nieużytkowane mieszkania komunalne w Łodzi można by wyremontować i przeznaczyć dla uchodźców z Ukrainy, trawionej przez rosyjską inwazję, jako pierwsza zasugerowała Marta Grzeszczyk niezrzeszona radna Rady Miejskiej. Takich pustostanów jest w Łodzi ponad 9 tys. Ale już w poniedziałek (7 marca) do prezydent Łodzi trafił oficjalny wniosek w sprawie ulokowania uchodźców, właśnie w miejskich lokalach komunalnych. Podpisała go posłanka Hanna Gill-Piątek (PL 2050) i sześcioro radnych opozycji: Marta Grzeszczyk, Bartłomiej Dyba-Bojarski (niezrzeszony, członek PL 2050) i cały klub Niezależnych Socjaldemokratów: Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Sylwester Pawłowski, Maciej Rakowski i Władysław Skwarka.